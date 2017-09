Incidente a Peschiera: finisce nella corsia opposta e si schianta in moto, morto un 48enne

Ha perso il controllo della sua Yamaha ed è finito contro un'auto che arrivava nella direzione opposta. È stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato ma è morto dopo poche ore. L'incidente intorno alle 8.28 di giovedì in via Milano a Peschiera Borromeo, alle porte della città. Vittima della tragedia un italiano di 48 anni.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale Stazione - Compagnia di San Donato - e i primi soccorritori del 118. Poco dopo è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, decollata dall'adiacente aeroporto di Linate.

Il ferito, stando alla prima ricostruzione, viaggiava con la moto - 250 di cilindrata - in direzione aeroporto quando per cause in corso di accertamento è finito nella corsia opposta. E' stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale di San Donato dove però è spirato nel corso della mattinata. Illeso, invece, il conducente della vettura.

Il traffico sulla via è rimasto rallentato a lungo per permettere i rilievi e i soccorsi del carabinieri della Stazione di Peschiera Borromeo.