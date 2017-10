Incidente stradale a Pessano con Bornago: un ferito trasportato con l'elisoccorso

Incidente stradale a Pessano con Bornago, nel Milanese, tra un'auto e una moto. E' successo alle 18.22 di martedì 17 ottobre lungo viale Dante Alighieri. Sul posto, per ricostruire la dinamica, la polizia locale di Pessano e i carabinieri della compagnia di Monza.

Il motoclicista - un uomo di 49 anni - è apparso grave, tant'è che i sanitari del 118 sono intervenuti con l'elicottero oltre che con due ambulanze ed una automedica. Due i feriti: oltre a lui, anche il conducente della vettura, un 79enne.

Entrambi, comunque, non sono in pericolo e sono stati trasportati in ospedale in codice giallo con traumi vari: il 49enne in elicottero al Niguarda, il 79enne in ambulanza a Vimercate.