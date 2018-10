19enne investita, portata all'ospedale in elisoccorso: "Non ricordo nulla"

Una 19enne è stata investita mentre si trovava a piedi in via Carlo Porta 13, a Pessano Con Bornago, periferia nord est di Milano, verso le 11:40 del 15 ottobre. Sul posto sono accorsi un'ambulanza e un elisoccorso del 118, che ha trasportato la giovane all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso.

A causa dell'impatto la ragazza ha riportato un trauma cranico e all'arto superiore. Come riferito dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorsi, la 19enne - che non sarebbe in pericolo di vita - era sveglia ma non ricordava nulla dell'accaduto. Allertati dell'incidente anche i carabinieri.