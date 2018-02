Auto sorpassa un camion e si schianta con un'altra macchina: due feriti, grave una donna

Un sorpasso azzardato. Lo schianto, praticamente frontale, con un'altra macchina. E la vettura che si trasforma in un attimo in un groviglio di lamiere senza via d'uscita.

Gravissimo incidente venerdì pomeriggio a Pessano con Bornago, nel Milanese, dove verso le 16.20 due auto e un camion si sono scontrati tra loro sulla strada Provinciale 215. Sembra, stando alle primissime informazioni, che un Suv abbia cercato di sorpassare il camion e abbia centrato in pieno una Mercedes che proveniva dal senso opposto. Nell'impatto è rimasto coinvolto anche lo stesso mezzo pesante, con ogni probabilità urtato dalla macchina nel tentativo di evitare lo schianto frontale.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti i vigili, i carabinieri, i pompieri del comando provinciale di Milano - che hanno liberato una donna dalle lamiere della macchina - e i soccorritori del 118 con tre ambulanze e un elicottero.

Ad avere la peggio, secondo quanto finora riferito dalla centrale operativa di Areu, è stata una signora di cinquantanove anni, proprio la vittima che era rimasta bloccata nell'auto. La donna, medicata sul posto, è stata caricata in elicottero e portata in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. In ospedale è finita anche una seconda donna di quaranta anni, che è stata accompagnata all'ospedale di Vimercate in codice verde, a scopo precauzionale. Illeso invece il quarantenne che era alla guida del camion, che ha rifiutato il ricovero. precauzionale.