Ubriaco, travolge le auto parcheggiate e si schianta fuori da un bar in piazza Bonomelli

Prima si è scontrato con diverse auto parcheggiate lungo viale Brenta. Poi, si è schiantato contro tre macchine fuori da un bar della piazza, trasformata per l’occasione nel capolinea della sua corsa. Quindi, spaventato dalla reazione dei presenti, si è chiuso nella sua vettura e si è arreso soltanto all’arrivo della polizia.

Serata folle quella di lunedì in piazza Bonomelli, dove un trentenne salvadoregno ha rischiato il linciaggio dopo aver travolto e danneggiato almeno cinque o sei macchine che ha incontrato lungo il proprio cammino.

Piazzale Bonomelli: l’incidente e l’arrivo della polizia

Stando a quanto accertato dagli agenti della Questura di Milano, l’uomo era ubriaco alla guida di una monovolume e, proprio per lo stato confusionale dovuto all’alcol, ha iniziato a sbandare in viale Brenta prima di schiantarsi fuori da un locale di piazza Bonomelli.

Lì, a causa dei danni riportati dalla sua vettura, il trentenne ha dovuto interrompere la propria corsa e - una volta accortosi della reazione dei tanti testimoni - si è chiuso in auto, rifiutandosi di scendere.

A quel punto, una decina di persone si sono avvicinate all’auto dell’uomo e hanno sfondato il vetro lato guida per riuscire a portare il trentenne fuori dalla macchina. Proprio in quel momento, però, è arrivata la polizia - intervenuta sul posto con sette volanti - e gli agenti hanno bloccato e identificato l’uomo.

Per lui è scattata una denuncia a piede libero per guida in stato di ebrezza e la sua auto è stata sequestrata.

Piazzale Bonomelli: l'intervento della polizia | Video