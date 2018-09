Incidente in piazza Caiazzo: donna travolta da un furgone mentre attraversa sulle strisce

Non è chiaro se non l'avesse vista o se non ha fatto in tempo a fermarsi. E' certo però che l'ha travolta con il suo furgoncino bianco mentre attraversava sulle strisce pedonali all'incrocio tra via Settembrini e piazza Caiazzo. Ora il pedone, una donna di 77 anni, lotta tra la vita e la morte dopo aver sbattuto con violenza la tesa sul pavé.

Il brutto incidente stradale attorno al mezzogiorno di mercoledì, a due passi dalla Stazione Centrale di Milano. Sul luogo dell'investimento sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'automedica in codice rosso. La signora, stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza era incosciente ed è stata trasporta all'ospedale Policlinico in codice rosso e in pericolo di vita.

Soccorso anche l'uomo di 46 anni che conduceva il furgone, un Renault bianco. L'uomo era sotto choc, ed è stato colto da un malore, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

La polizia locale ha fatto i rilievi per stabilire con certezza la dinamica esatta dell'accaduto. Non è ancora chiaro se il semaforo pedonale fosse verde o meno. Disagi anche per la circolazione del tram Atm della linea 1, che transita proprio da lì.