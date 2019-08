Guida ubriaca, perde il controllo e si schianta in piazza Castello: denunciata ventenne

Ha perso il controllo dell'auto ed è finita fuori strada, con un "volo" sullo spartitraffico. Incidente stradale nella notte di domenica in centro Monza con una giovane neopatentata denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Intorno alle due della notte di domenica 25 agosto la polizia locale è intervenuta in via Turati, davanti al Binario 7. Una vettura con al volante una ragazza milanese di vent'anni, neopatentata, residente a Cinisello Balsamo, dopo aver perso il controllo del veicolo è finita fuori strada. Il mezzo è prima passato sopra lo spartitraffico rialzato in corrispondenza dell'attraversamento pedonale tra piazza Castello e via Guarenti e poi ha abbattuto i delineatori di ostacolo, finendo la corsa all'inzio della salita di via Turati in direzione di largo Mazzini.

Sottoposta all'alcol test la giovane è risultata positiva con un tasso alcolemico di 1,5 grammi/litro. Per la ragazza è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il sinistro ha coinvolto una sola autovettura e, a parte i danni materiali, non ha fortunatamente provocato feriti.