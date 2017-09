Incidente in piazza del Rosario: 500 si ribalta dopo lo schianto con una Mercedes | Foto

Grave incidente mercoledì sera in piazza del Rosario, zona Solari a Milano.

Verso le 19, alla rotatoria proprio di fronte all’Esselunga, una Fiat 500 e una Mercedes - guidate entrambe da due ventenni - si sono schiantate tra di loro, con la Fiat che dopo l’impatto si è ribaltata ed è rimasta “in equilibrio” su un fianco.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano - che hanno aiutato il ragazzo a uscire dalle lamiere della 500 -, gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118.

I due conducenti, nonostante il grande spavento, se la sono cavata con qualche escoriazione e ferita lieve e per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ben più gravi le ripercussioni sul traffico, con la circolazione che è andata letteralmente in tilt in tutta la zona, anche per permettere ai ghisa di effettuare i rilievi del caso.

Stando ai primi accertamenti, la Mercedes stava percorrendo la corsia riservata ai tram e la 500 - che stava percorrendo correttamente la rotatoria - non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.