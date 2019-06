Incidente in piazza Durante a Milano, schianto tra un'auto e uno scooter: uomo gravissimo

Uno dei mezzi che passa con il rosso. E lo scontro inevitabile, violento. Grave incidente alle 19.30 di giovedì sera in piazza Durante a Milano, dove un uomo di quarantaquattro anni è rimasto gravemente ferito dopo che il suo scooter si è schiantato contro un'auto.

Stando alle prime informazioni fornite dalla Locale, nell'impatto sono rimasti coinvolti il mezzo del 44enne - uno scooterone Peugeot - e una Citroen guidata da un italiano di cinquantasei anni. I due arrivavano procedevano entrambi verso piazza Durante, uno da via Costa e l'altro da via Predabissi. Uno dei due - non è ancora chiaro chi - è di sicuro passato con il semaforo rosso, causando l'incidente.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il 44enne è stato trasportato al Policlinico in codice giallo. Poche ore dopo, però, le sue condizioni sono precipitate e l'uomo è stato dichiarato in pericolo di vita, con la prognosi dei medici che è diventata riservata.

I rilievi in piazza Durante sono stati effettuati dagli agenti della Locale, che adesso sono al lavoro per accertare le responsabilità dei due uomini.