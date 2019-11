Milano, guardia giurata travolge motociclista, vede che è morto e si spara in testa: il dramma

Probabilmente dopo essere passato col semaforo rosso travolge un motociclista di 65 anni, lo crede morto, si risiede in auto e, con la pistola d'ordinanza, si spara in testa. È proprio lì, seduto in auto, che lo hanno trovato pochi minuti dopo i soccorritori del 118. Lui, una guardia giurata di 26 anni, F. L. M., così come il motociclista sono stati rianimati a lungo sul posto ma alla fine sono stati trasportati in ospedale in arresto cardiaco.

Poco dopo le 5, il 26enne è stato dichiarato morto. Anche il centauro, A. D., è deceduto dopo essere arrivato in condizioni disperate al Niguarda.

L'incidente in piazza Emilia a Milano

Tragedia all'alba di mercoledì a Milano, dopo un incidente stradale tra Corso 22 Marzo, viale Piceno e piazza Emilia, alle 4. Sul luogo dello scontro sono subito arrivate due ambulanze e due automediche dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Con loro, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e le pattuglie della polizia locale. Il quadro della situazione è subito chiaro. A terra, da un lato c'è il 65enne senza segni di vita. Così come senza segni di vita, seduto al posto guida, c'è il 26enne che lavora per Axitea.

Guardia giurata si spara in testa dopo incidente: morto

Medici e infermieri cominciano subito il lavoro di rianimazione. Il motociclista viene poi trasportato all'ospedale Niguarda mentre la guardia giurata al Policlinico. Entrambi sono gravi e per entrambi si spera nel miracolo ma, purtroppo, poco dopo le 5 arriva la notizia ufficiale della morte del 26enne e in seguito quella del 65enne.

Sul luogo dell'incidente restano carabinieri e polizia locale per fare i rilievi. Sembra che l'auto dell'istituto di vigilanza privata percorresse corso 22 Marzo in direzione centro mentre il motociclista arrivava da via dei Mille. La prima ipotesi dell'incidente per un rosso non rispettato resta da accertare. Per questo, oltre ai classici parametri presi in strada, si stanno cercando testimoni o telecamere che possano confermare il quadro della tragedia.