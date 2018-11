Incidente in piazza Maggi, auto contro il guardrail: quattro feriti, uno gravissimo

Il conducente avrebbe perso il controllo della macchina al momento di imboccare lo svincolo. Poi, non sarebbe più riuscito a riprendere la traiettoria giusta e avrebbe finito la propria corsa contro il guardrail con un impatto violento, terribile.

Gravissimo incidente lunedì mattina in piazza Maggi, zona Famagosta a Milano, dove un'auto con quattro uomini a bordo si è schiantata contro uno spartitraffico.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sono intervenuti gli equipaggi di quattro ambulanze e due auto mediche del 118. Pesante il bilancio dell'incidente.

Un 26enne, con un importante trauma cranico, è stato intubato sul posto e poi trasportato al Niguarda in codice rosso: le sue condizioni sono gravissime. Altri due ragazzi - un 23enne e un 25enne - sono finiti in codice giallo al San Paolo e al San Carlo: entrambi hanno riportato traumi multipli. Un po' meglio è andata al quarto uomo, un 31enne, che è finito al Policlinico in codice verde.

In piazza Maggi, dove è presente lo svincolo per l'autostrada Milano-Genova, hanno operato a lungo gli agenti della polizia locale. Stando a una prima ricostruzione dei ghisa, sembra che i quattro provenissero proprio dalla A7 e che viaggiassero in direzione Milano. Allo svincolo, l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo della vettura e avrebbe centrato il guardrail.