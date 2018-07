Ragazzino viene investito da un'auto in piazza Oberdan: gravissimo

Un ragazzo 17enne a Milano, piazza Oberdan, in centro città, è stato travolto da un'auto e sbalzato contro un cartello pubblicitario dove ha impattato violentemente perdendo conoscenza.

Il fatto è avvenuto intorno alle 19 di sabato 21 luglio 2018. Il giovane, dopo il forte scontro con una Fiat 500, è rimasto a terra, dopo aver sfondato il parabrezza. Anche il conducente dell'auto è rimasto lievemente ferito e, sotto choc, è stato portato al Fatebenefratelli per accertamenti. Non è in pericolo di vita.

Il 17enne, soccorso dal 118 in loco con 2 ambulanze e un'automedica, è stato trasportato in codice rosso a Niguarda in gravissime condizioni. Sul posto la Polizia locale di Milano per i rilievi: si cercherà ora di capire le motivazioni dell'investimento.