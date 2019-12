Incidente in piazza Piemonte a Milano, taxi si ribalta dopo un violento schianto: due feriti

Un taxi ribaltato e un'altra vettura grigia accartocciata lì accanto. I soccorritori del 118 hanno trovato questa scena al loro arrivo in piazza Piemonte a Milano, dove nella serata di giovedì, intorno alle 21.30, le due auto si erano scontrate.

Incidente in piazza Piemonte: taxi cappottato

L'incidente, per quanto 'spettacolare' nella sua dinamica, fortunatamente ha provocato solo due feriti lievi: un 28enne e un 63enne. Il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuto con due ambulanze e un'automedica, ha soccorso i pazienti sul posto ma solo uno è stato trasportato in ospedale, al San Carlo.

Per capire la dinamica e gestire l'emergenza, sono stati impegnati a lungo anche alcuni agenti della polizia locale di Milano. Non è ancora chiaro il motivo per il quale i due automobilisti si sono scontrati. Per fortuna, stando alle prime informazioni, sull'auto bianca non c'erano passeggeri.

Sul posto anche i vigili del fuoco con il due mezzi: a loro il compito di mettere in strada il taxi ribaltato.