Incidente in piazza Repubblica: si ribalta auto car sharing, 6 ragazzi feriti

Un violentissimo incidente ha coinvolto diversi giovani nella notte tra sabato e domenica in piazza della Repubblica a Milano. 6 persone, 4 ragazze e 2 ragazzi dai 21 ai 28 anni, sono rimaste ferite.

Forse per l'alta velocità e una errata precedenza - ma le cause ancora da accertare -, infatti, una Fiat 500 del car sharing Enjoy si è scontrata con violenza con un'utilitaria e si è ribaltata su un fianco. Subito sono stati allertati i soccorsi: i vigili del fuoco hanno liberati i ragazzi dalle vetture mentre la polizia locale ha deviato momentaneamente il traffico.

Sul posto sono giunte 3 ambulanze e un'automedica inviate da Areu (Azienda emergenza urgenza) che hanno medicato i feriti: le loro condizioni, per fortuna, non sono preoccupanti e non sono in pericolo di vita nonostante lo choc. Sono stati portati per accertamenti in Città Studi, al Pini e al Fatebenefratelli.

I vigili hanno completato i rilievi e ora si stabiliranno cause e responsabilità.