Incidente in piazza San Gioachimo: Mercedes travolge un fattorino, tram 9 e 10 bloccati. Foto

Uno scooterista di 36 anni ferito e i tram della linea 9 bloccati. Sono le conseguenze di un incidente stradale in piazza San Gioachimo, in zona Porta Nuova a Milano. Il fatto è avvenuto attorno al mezzogiorno di giovedì.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118 in codice rosso. Il ferito, un fattorino che viaggiava su un motorino, è stato poi trasportato al Fatebenefratelli in codice verde. Il conducente dell'auto coinvolto, una Mercedes, non è rimasto ferito.

L'incidente, la cui dinamica è al vaglio della polizia locale di Milano, ha paralizzato i tram della linea 9, 10.