Incidente in piazza Trento a Milano, schianto tra un filobus Atm e una moto: grave un uomo

Prima lo schianto, poi le sirene dei soccorritori e la corsa disperata al pronto soccorso. Incidente nella serata di lunedì 24 settembre in Piazza Trento a Milano dove, intorno alle 19.50, si sono scontrati un filobus Atm della linea 92 e una motocicletta.

La dinamica del sinistro non è ancora chiara. Secondo una primissima ricostruzione sembra che l'impatto sia avvenuto mentre il mezzo pesante, che stava viaggiando in direzione Bovisa-Ferrovie Nord, stesse svoltando a sinistra per entrare nella corsia preferenziale. Il motociclista, che pare viaggiasse sulla corsia preferenziale, è andato a sbattere con violenza sulla fiancata sinistra. Un urto tremendo che lo ha fatto rovinare al suolo. Molti i traumi riportati su tutto il corpo.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il centauro, un uomo di 56 anni, è stato soccorso e accompagnato in codice rosso al San Paolo. Sotto shock, invece, il conducente del filobus, un uomo di 46 anni, trasportato in codice verde al Policlinico.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica dello schianto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.