Milano, incidente in piazza Tripoli: schianto tra auto e scooter sulla preferenziale, un ferito

Incidente e traffico in tilt giovedì mattina in piazza Tripoli a Milano. Pochi minuti prima delle 11, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e un'auto si sono schiantati tra loro nella corsia preferenziale all'incrocio tra via Sardegna e viale Berizzi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 e gli agenti della polizia locale. Ad avere la peggio nell'impatto è stato l'uomo che si trovava a bordo del motorino, un 71enne.

La vittima, soccorsa in strada, è poi stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Rozzano: nello schianto ha riportato ferite e contusioni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

[#Incidente] Rallentamenti in via Sardegna all'altezza di viale Bezzi #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 14 giugno 2018

Ben più pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico e sui mezzi pubblici. Per effettuare i rilievi del caso, infatti, i ghisa hanno chiuso parte della preferenziale, costringe Atm a "tagliare" la 90 - che termina in piazza Belfanti - e la 91, che termina in piazzale Brescia. "Tra piazza Bolivar e viale Bezzi le linee sono in servizio sulla corsia laterale - ha informato Atm -. Attivi bus di rinforzo tra piazzale Brescia e piazza Belfanti".