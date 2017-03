Incidente in piazza Vetra, auto si ribalta: donna ferita e traffico in tilt in tutta la zona | Foto

Incidente giovedì mattina in piazza Vetra, zona Colonne a Milano.

Verso le 9, per cause ancora in corso di accertamento, una Renault Twingo si è ribaltata all’altezza della curva che porta in via Caprara. La macchina è rimasta in equilibro su un fianco e per liberare la conducente sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono arrivate due ambulanze, con i soccorritori del 118 che hanno medicato una signora di settantotto anni, poi ricoverata al pronto soccorso in codice verde. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

L’incidente, inevitabilmente, ha mandato in tilt la circolazione in tutta la zona, dove vengono segnalati traffico e disagi.