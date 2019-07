Incidente in Piazza Wagner a Milano, moto travolta da un'auto che svolta a sinistra

È stato accompagnato al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso il motociclista di 33 anni che è rimasto coinvolto in un incidente con un'auto in Piazza Wagner a Milano nella serata di venerdì 26 luglio.

Tutto è accaduto poco prima delle 22.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale sembra che l'auto, una Bmw Serie Uno, e la Ducati Scrambler viaggiassero nella stessa direzione, l'incidente sarebbe stato innescato quando il conducente dell'auto abbia svoltato a sinistra travolgendo il centauro.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico. Secondo quanto trapelato sembra che non sia in pericolo di vita, fortunatamente. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti di Piazzale Beccaria.