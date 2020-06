Pauroso incidente in piazzale Loreto nella notte: feriti 4 ragazzi, uno di loro è grave

Una spaventosa carambola è avvenuta nella notte tra venerdì 26 giugno e sabato 27, intorno alle 4, in piazzale Loreto.

Sono rimasti feriti quattro ragazzi tra i 21 e i 26 anni. Uno di loro è stato portato in ospedale in codice rosso, al Niguarda: le sue condizioni sono serie. Per gli altri, poi, dopo i primi riscontri dei soccorritori, le condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto.

Sul posto sono giunte, inviate dalla centrale operativa di Areu, diverse ambulanze e un'automedica oltre ai carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Gli altri feriti sono stati trasportati in Città Studi e al San Raffaele