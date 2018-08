Schianto in Piazzale Loreto, intrappolato tra le lamiere contorte dell'Ape Car: gravissimo

Un Ape Car distrutto, una Opel Corsa incidentale e tre persone ricoverate al pronto soccorso, una in condizioni disperate. È il bilancio di un grave incidente avvenuto nella mattinata di sabato 11 agosto in piazzale Loreto a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 6.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i sanitari del 118: i pompieri hanno estratto dalle lamiere dell'Ape Car due uomini di 37 e 38 anni. Il più grave, il 37enne, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, dove lotta tra la vita e la morte; meno grave il 38enne, accompagnato al Policlinico in codice giallo. Ferito lievemente anche il conducente dell'auto, un ragazzo di 21 anni: accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.

Poco dopo — intorno alle 7.15 di sabato — un terribile incidente in via Comasina ha spezzato la vita di un uomo di 76 anni, travolto e ucciso da una moto.