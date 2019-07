Incidente a Piazzale Loreto, travolto da uno scooter mentre attraversa: gravi tre ragazzi

Uno scooter distrutto e tre ragazzi al pronto soccorso. È il bilancio di un incidente avvenuto in piazzale Loreto a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì 25 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 3.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Milano, ma secondo una prima ricostruzione sembra il pedone (un gambiano di 33 anni) sia stato travolto da uno scooter guidato da un 29enne italiano su cui c'era anche una ragazza di 20 anni (cittadina tedesca).

Le condizioni dei feriti sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso quattro ambulanze e due automatiche. Il ragazzo di 29 anni alla guida della moto è stato intubato e accompagnato al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso, gravi anche le condizioni della 20enne, trasportata in codice rosso al San Raffaele. Meno preoccupanti, invece, le condizioni del 33enne, accompagnato in codice giallo al Niguarda.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano. Secondo quanto trapelato sembra che lo scooter stesse procedendo verso via Porpora, non è ancora chiaro se il 33enne stesse attraversando sulle strisce pedonali.