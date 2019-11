Attimi di Paura in Piazzale Martini a Milano: un'auto ha letteralmente sfondato la veranda di un ristorante nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 13.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale ma sembra che l'incidente sia stato innescato da un tamponamento. Fortunatamente non risultano vittime o feriti gravi, i sanitari del 118, sul posto con due ambulanze e un'automedica, hanno accompagnato al pronto soccorso del Gaetano Pini un uomo di 41 anni, conducente dell'auto. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma al negozio. Nessuna conseguenza, invece, per altre donne di 47 e 40 anni che hanno rifiutato di essere accompagnate al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con tre mezzi che stanno estraendo l'auto dal ristorante. Per i rilievi, invece, è al lavoro la locale. Per permettere le operazioni di soccorso è stata bloccata la circolazione del tram 12.