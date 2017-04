Incidente in piazzale Piola, auto si schianta e si ribalta: ferito un uomo di trentaquattro anni

Incidente giovedì mattina in piazzale Piola, nell’omonima zona, a Milano.

Poco prima di mezzogiorno, per cause ancora in corso di accertamento, una Dacia Sandero guidata da un uomo di trentaquattro anni si è schiantata e ribaltata all’angolo con via Pacini.

Sul posto, per rimettere dritta l’auto e per liberare la vittima dalle lamiere, sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, che hanno poi consegnato il trentaquattrenne alle cure dei medici del 118, arrivati sul posto con due ambulanze.

L’uomo, nonostante lo schianto, ha riportato alcune ferite e lesioni lievi, che hanno convinto i medici a disporne il ricovero in codice giallo al Niguarda. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.

Il controviale di via Pacini è stato a lungo chiuso al traffico per permettere agli agenti della polizia locale di effettuare i rilievi del caso e ai caschi rossi di “recuperare” l’auto.