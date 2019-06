Pierfrancesco Brambilla, il ragazzo di 24 anni morto in un terribile incidente con la moto

Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l'arrivo all'ospedale Humanitas di Rozzano. Era stato portato lì con l'elicossocorso dalla vicinissima Pieve Emanuele, dove un attimo prima era stato travolto da un furgone bianco in via Fizzonasco. Per lui, Pierfrancesco Brambilla, un ragazzo di 24 anni, non c'è stato nulla da fare.

Funesto bilancio quello dell'incidente avvenuto alle 8 di martedì mattina, alle porte di Milano. Nell'incidente sono rimasti coinvolti solo un furgone e una motocicletta, sulla quale viaggiava il giovane.

Il ragazzo, apparso fin da subito in pericolo di vita, è morto in ospedale, dov'era arrivato già intubato dai primi medici che lo avevano soccorso. Gli occupanti del furgone sono stati soccorsi in codice verde, un 59enne e un 53enne, sono stati aiutati dal personale del 118, arrivato con due ambulanze, oltre che con l'elicottero.

Chi era Pierfrancesco

Pierfrancesco amava le moto, erano una delle sue più grande passioni. Il giovane, pieno di vita e molto sportivo (era un grande tifoso del Milan), lavorava in una ditta familiare ad Opera ma lui viveva a Basiglio. Quella strada la conosceva molto bene.

Oggi lo ricordano tanti amici cresciuti con lui. Pier, così lo chiamavano quasi tutti, era molto ben voluto e oggi quelli che lo conoscevano sono increduli di fronte alla notizia della sua morte.

Traffico in tilt verso Milano

La polizia locale di Pieve Emanuele ha fatto i rilievi per comprendere la dinamica dell'incidente. Avvenuto non lontano da una rotonda, sulla strada che poi porta verso Milano. Il furgone ha travolto in pieno la motocicletta e con la ruota anteriore destra ha letteramente schiacciato il veicolo. La moto è stata devastata.

Il traffico intenso di quell'ora è rimasto paralizzato per permettere i lavori degli investigatori e dei soccorritori.