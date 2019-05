Incidente a Pieve Emanuele, auto finisce fuori strada e vola in un fosso: ferito un 31enne

Incidente martedì sera a Pieve Emanuele, nel Milanese. Poco prima delle 21, per cause ancora da accertare, un uomo alla guida di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un fosso dopo un salto nel vuoto.

Teatro dello schianto è stata via Nenni. La macchina, dopo aver sbandato, è rimasta letteralmente incastrata nella vegetazione a bordo strada, tanto che per tirare fuori il conducente dall'abitacolo sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Il guidatore, un uomo di trentuno anni, è stato medicato sul posto dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica ed è poi stato portato d'urgenza all'ospedale di Rozzano: nell'incidente ha riportato ferite e traumi, ma fortunatamente le sue condizioni non sembrano eccessivamente gravi.

In via Nenni per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Stando ai primissimi accertamenti, nello schianto non è coinvolta nessun'altra auto: sembra quindi che il 31enne abbia fatto tutto da solo.

Foto - L'incidente e l'intervento dei pompieri