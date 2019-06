Grave incidente a Pieve Emanuele (Milano): ragazzo di 20 anni in fin di vita e traffico in tilt

Un ragazzo di 20 anni in condizioni disperate e traffico in tilt tra Pieve Emanuele e Milano. Sono le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto martedì mattina, alle 8, in via Fizzonasco, nel territorio del comune dell'hinterland Milanese.

Nell'incidente sono rimasti coinvolto un mezzo pesante e una motocicletta, sulla quale viaggiava il giovane.

Incidente a Pieve: ragazzo gravissimo

Stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza l'uomo è in pericolo di vita. Lo scontro ha lasciato altri due feriti lievi, un 59enne e un 53enne. Sul posto sono intervenuti i medici con due ambulanze e l'elisoccorso. A bordo di quest'ultimo hanno trasportato il ragazzo all'Humanitas di Rozzano.

Traffico in tilt verso Milano

I vigili del fuoco di Pieve Emanuele stanno gestendo il traffico, andato totalmente in tilt, e facendo i rilievi. Non è nota ancora la dinamica.

E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Milano.