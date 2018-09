Perde il controllo dell'auto, si ribalta in mezzo alla strada e resta intrappolata tra le lamiere

Una ragazza di 22 anni al pronto soccorso e una Fiat Tipo ribaltata in mezzo alla strada. È il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di mercoledì 12 settembre in via Dante Alighieri a Pioltello.

Tutto è accaduto intorno alle 21.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni della giovane sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco che l'hanno estratta dall'abitacolo. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni: è stata accompagnata in codice giallo al policlinico, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Ancora da accertare le cause dell'incidente, ma non ci sono altri veicoli coinvolti; per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda.