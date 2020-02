Incidente a Pioltello, auto si ferma per aiutare macchina in panne: furgone le travolge, 5 feriti

Il conducente che si ferma per aiutare gli altri automobilisti in panne, nella nebbia. Il furgone che arriva e travolge tutti, finendo la propria corsa ruote all'aria. Grave incidente lunedì sera a Pioltello, dove due auto e un mezzo pesante si sono schiantati tra loro sulla Provinciale 14, la Rivoltana.

Teatro dell'impatto, avvenuto alle dieci in punto, è stato il tratto di strada nei pressi dell'uscita San Felice. Stando alle prime informazioni fornite dai soccorritori, un'auto sarebbe rimasta bloccata sulla corsia più a destra e una seconda vettura avrebbe arrestato la propria corsa per prestare assistenza. Pochi attimi dopo, però, sarebbe sopraggiunto il furgone che avrebbe centrato entrambe le macchine, andando poi a ribaltarsi sul fianco.

Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i carabinieri di Cassano d'Adda e gli equipaggi di tre ambulanze e un'auto medica. Fortunatamente, nonostante la violenza dello schianto, non si registrano feriti gravi: cinque persone - un bimbo di un anno, una donna di 39 e tre uomini di 39, 43 e 52 - sono stati trasportati in codice verde al San Raffaele e negli ospedali di Melzo e Cernusco.

I rilievi sono stati effettuati dai militari, che stanno ora cercando di ricostruire cause ed eventuali colpe dell'incidente. La Rivoltana è stata a lungo chiusa proprio per permettere ai carabinieri di lavorare.