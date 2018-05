Pioltello, perde il controllo e si schianta con il motorino rubato: morto un ragazzo di 17 anni

Prima l'incidente, poi la corsa a sirene spiegate al pronto soccorso. Ma purtroppo non è servito a nulla: è morto al San Raffaele il ragazzo di 17 anni che nella serata di martedì 15 maggio è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via Parini a Pioltello, hinterland milanese.

Tutto è accaduto intorno alle 22.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il giovane, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, era in sella a un motociclo rubato e stava percorrendo via Parini: nei pressi di un dosso avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito a terra, mentre il mezzo avrebbe continuato la sua corsa schiantandosi contro un'automobile in transito.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso: era stato accompagnato al pronto soccorso del San Raffaele con manovre rianimatorie in corso, ma una volta arrivato all'ospedale è spirato.