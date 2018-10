Terribile schianto a Pioltello tra due auto e un camion: due morti carbonizzati

Dramma a Pioltello, nella Città Metropolitana di Milano, alle prime ore di sabato 13 ottobre: due uomini sono morti in seguito ad un doppio incidente mortale che ha coinvolto due automobili e un camion. Tutti i veicoli sono andati a fuoco e per i due deceduti non c'è stato scampo.

E' successo in via Achille Grandi intorno alle cinque e quaranta di sabato mattina. La dinamica esatta è tuttora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118.

I due deceduti sono i conducenti delle due automobili, una vettura di un servizio di vigilanza e un'auto civile. Uno dei due cadaveri carbonizzati è stato rinvenuto a bordo dell'auto della security, l'altro sotto il mezzo pesante (un camion di una ditta di trasporti), che si è schiantato contro un capannone in seguito allo scontro. Il conducente del Tir è rimasto illeso.