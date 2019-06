Travolge un ciclista riducendolo in fin di vita ma fugge dopo l'incidente: pirata denunciato

E' stato trovato l'uomo che con la sua Smart aveva travolto un ciclista tra via Alessandro Manzoni e via Roma, a Bareggio, nel Milanese. Dopo l'incidente era fuggito ad alta velocità verso Cornaredo, senza prestare soccorso al ragazzo, un bengalese di 26 anni.

L'incidente era avvenuto attorno alle 23 di mercoledì. Ora il responsabile, un italiano di 40 anni, è stato denunciato per lesioni gravi e omissione di soccorso.

Il pirata, residente a Milano, è un disoccupato con precedenti di polizia. E' stato anche denunciato dai carabinieri per falsità ideologica commessa da privato perché aveva denunciato il furto della sua Smart ai militari di San Cristoforo ma l'auto era ancora in suo possesso.

Incidente a Bareggio: l'arrivo dell'elicottero

Sul posto erano intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso. Il paziente era stato prima assistito dagli equipaggi arrivati con l'ambulanza e l'automedica ma poi era stato portato via dall'elisoccorso, direzione ospedale San Raffaele. Dove il ciclista lotta ancora per rimanere in vita.

"Il primo pensiero va al ragazzo ferito. Purtroppo - scrivono il sindaco Linda Colombo, e il vice sindaco Lorenzo Paietta - le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è ancora riservata. Per quanto riguarda l'accaduto, ringrazio i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i soccorritori per il tempestivo intervento".