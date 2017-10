Milano, travolge un 19enne e scappa: pirata inseguito e fermato da un altro automobilista

Ha investito un ragazzino di diciannove anni che attraversava sulle strisce pedonali. Poi, senza preoccuparsi minimamente delle sue condizioni, è andato via a tutta velocità, lasciandolo ferito sull'asfalto. A bloccare la sua corsa, però, ci ha pensato la prontezza di riflessi di un altro automobilista, che ha assistito a tutta la scena e non si è voltato dall'altra parte.

Un uomo di sessantadue anni, italiano, è stato fermato e denunciato a piede libero dalla polizia locale con l'accusa di omissione di soccorso.

Verso le due della notte tra giovedì e venerdì, secondo quanto finora ricostruito dai ghisa, il sessantaduenne - a bordo di una Mercedes classe A - ha investito un ragazzo di diciannove anni che stava attraversando in piazza XXIV maggio. Subito dopo l'impatto, l'uomo avrebbe ingranato la prima e sarebbe fuggito, ma sulle sue tracce si è subito messo un testimone, che è riuscito a raggiungerlo e bloccarlo in piazzale Antonio Cantore.

La giovane vittima, soccorso da un'ambulanza e un'auto medica del 118, ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano: le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Il pirata della strada, invece, è stato identificato e denunciato dalla Locale, che lo ha sottoposto all'alcol test.

Incidente in via Ferrari: preso altro pirata della strada

La stessa sorte - poco dopo le 13, in via Ferrari - era toccata a un diciannovenne, patentato soltanto da alcuni mesi.

Il ragazzo, secondo le ricostruzioni dei vigili, sarebbe fuggito dopo aver tamponato un'auto che a sua volta aveva investito una donna - una quarantatreenne - che si trovava a passare sul marciapiede e che era rimasta letteralmente schiacciata tra il "muso" della macchina e il muro.

La conducente della vettura, una ventitreenne che guidava una Smart, e la donna investita erano finite entrambe in ospedale per le ferite.

Il giovane, invece, era scappato ma - anche in questo caso - era stato inseguito da un altro automobilista che aveva comunicato in tempo reale gli spostamenti ai ghisa.

In via Biffi, l'inseguimento era finito e per il neopatentato era scattata la denuncia.