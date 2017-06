Incidente a Nerviano, donna investe ragazzino di 13 anni e scappa: è caccia all’auto pirata

Grave incidente mercoledì pomeriggio a Nerviano, nel Milanese, dove un ragazzino di tredici anni è stato investito da un’auto pirata guidata da una donna, che subito dopo lo schianto è fuggita.

Verso le 16.30, il giovane - che era a bordo della sua bici - è stato travolto al semaforo all’incrocio tra via Ticino e via Cascino. La conducente della macchina, una Fiat Panda scura, si è fermata per qualche istante e - come spiegato dal sindaco di Nerviano, Massimo Cozzi - ha poi ingranato nuovamente la marcia, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica del 118, che hanno medicato il tredicenne e lo hanno poi trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo. Il ragazzino ha riportato ferite serie, ma non è in pericolo di vita.

In via Ticino sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Nerviano, ora al lavoro per identificare e rintracciare l’autista.

“Il mio appello - le parole del sindaco Cozzi rivolte proprio alla donna - è, se ha un minimo di coscienza e soprattutto di senso di colpa, si faccia subito viva presso la polizia locale o i carabinieri”.

“È - ha concluso il primo cittadino di Nerviano - un gesto da condannare con fermezza, in maniera più assoluta. Da parte mia, la vicinanza ai genitori del ragazzo, che si riprenda il prima possibile”.