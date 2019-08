Milano, travolge un 12enne sulle strisce pedonali e scappa: pirata inseguito e fermato

Ha travolto un ragazzino che attraversava sulle strisce pedonali ed è scappato. Ma la sua fuga, purtroppo per lui, è durata davvero poco.

Un automobilista di ventidue anni, un giovane italiano, è stato denunciato martedì pomeriggio dai carabinieri con le accuse di omissione di soccorso e lesioni. Alle 13.45, stando a quanto ricostruito dai militari, il 22enne ha investito un ragazzo di dodici anni - cittadino egiziano - che stava attraversando la strada in piazzale Selinunte.

Il 12enne è stato sbalzato sull'asfalto mentre il conducente della macchina si è allontanato. Sulle sue tracce si è immediatamente messa una pattuglia dei carabinieri, a cui un testimone ha indicato la direzione in cui era scappato.

La parola fine sulla fuga è arrivata pochi metri distante, in via Dolci, dove il 22enne è stato bloccato. Il ragazzino investito, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, è finito in codice giallo all'ospedale San Carlo: i medici gli hanno diagnosticato trenta giorni di prognosi per una serie di fratture.