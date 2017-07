Travolge padre e figlio e scappa: “Non me ne sono reso conto”

Si è costituito il pirata della strada che lunedì sera ha investito padre e figlio in tangenziale Est, all'altezza di Cascina Gobba, ed è poi fuggito.

L'uomo, un cinquantaquattrenne incensurato residente a Carpiano, si è presentato spontaneamente presso il comando della Polstrada di Arcore martedì pomeriggio, dopo essersi imbattuto nell'appello che gli stessi agenti avevano diffuso dopo l’incidente.

Il pirata, che guidava una Mini Cooper, ha travolto un ragazzo di ventidue anni e suo padre di quarantotto, che erano fermi nella corsia di emergenza cercando di far ripartire il loro camion. I due erano poi stati lasciati in strada dal conducente della Mini, che si era immediatamente allontanato.

Ad avere la peggio nell’incidente è stato il ventiduenne, che si trova ancora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Milano. Meno gravi, invece, le condizioni di suo padre.

Sull'asfalto, dopo lo schianto, erano rimasti diversi frammenti di carrozzeria da cui gli agenti della Polstrada di Arcore hanno iniziato le indagini per risalire al responsabile. Prima che le forze dell'ordine potessero bussare alla sua porta, però, il conducente si è presentato spontaneamente in comando e si è costituito.

Agli agenti ha detto di non essersi reso conto di quanto era successo e di essere caduto subito in uno stato confusionale che lo aveva portato ad allontanarsi. Il cinquantaquattrenne è stato denunciato in stato di libertà per omissione di soccorso.