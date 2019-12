Travolge una 19enne, la lascia grave a terra e se ne va a dormire: preso il pirata della strada

Ha lasciato la macchina poco distante da casa. Ha nascosto il cofano con una coperta per "cancellare" i segni e poi se n'è andato a dormire. Nel frattempo invece la sua vittima, una ragazzina di diciannove anni, veniva caricata in un'ambulanza e portata in ospedale in condizioni gravi.

È stato preso dalla polizia locale il pirata della strade che nella notte tra mercoledì e giovedì ha travolto una 19enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Berna. Si tratta di un italiano di quarantasette anni che ha numerosi precedenti e che si trovava alla guida di una Honda Jazz grigia.

Stando a quanto ricostruito dai ghisa, il 47enne ha preso in pieno la giovane - che aveva "sfruttato" il semaforo lampeggiante - ed è poi fuggito, mentre lei è stata soccorsa grazie all'allarme dato da un passante ed è finita al San Carlo, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Il pirata a casa a dormire

Gli agenti dell’Unità Interventi Speciali hanno subito raccolto le immagini delle telecamere di zona e da lì sono riusciti a risalire alla targa dell'auto. La macchina è stata inserita nel sistema di allerta e poco dopo al comando di piazzale Beccaria è arrivata una telefonata di un ignaro cittadino che voleva segnalare la presenza di una macchina incidentata e abbandonata in un complesso condominiale in zona Primaticcio.

Quell'auto era proprio la Honda Jazz del pirata. I ghisa lo hanno trovato verso le 14, poco distante, mentre era a letto e dormiva: si era rifugiato in un appartamento che risulta essere la sua ultima casa "ufficiale", ma non quella attuale. Il 47enne sarà denunciato con le accuse di omissione di soccorso e lesioni gravissime.