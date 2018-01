Uccide un uomo, poi scappa: preso il "pirata della Bmw", guidava ubriaco e senza patente

Agli agenti che sono andati a prenderlo a casa ha detto di non sapere nulla di quell'incidente. Ha raccontato che non si era mai mosso da lì e che in quel momento stava dormendo. Tutto falso, tutto inventato, perché - e di questo gli investigatori sono certi - alla guida di quell'auto pirata che poche ore prima aveva falciato e ucciso un uomo di ottantotto anni c'era proprio lui.

Sabato notte, gli uomini della polizia locale, guidati dal comandante Marco Ciacci, hanno arresto A.G. - geometra di quarantaquattro anni, nato a Milano e incensurato - con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Alle 20.05, secondo quanto accertato dai ghisa, il quarantaquattrenne - a bordo della sua Bmw Serie 3 - avrebbe travolto e ucciso Sandro Orlandi, ottantottenne che viveva in zona. La vittima, che tornava a casa dopo un pomeriggio trascorso in un centro anziani, è stata investita mentre attraversava in via Michelino da Besozzo ed è stata sbalzata a oltre venti metri dal luogo dell'impatto, dove sono rimasti - sull'asfalto - il suo cappello e alcuni brandelli del vestito che portava addosso.

Dopo aver ammazzato l'anziano, però, il conducente della Bmw non si sarebbe fermato ad allertare i soccorsi e anzi avrebbe continuato la sua folle corsa travolgendo prima un'auto parcheggiata e poi un furgoncino con a bordo un uomo, fortunatamente rimasto illeso.

Il pirata "tradito" dalla targa

A incastrare il pirata ci ha pensato la prontezza di riflessi di un agente della polizia Stradale, la cui sede si trova a pochi metri dal luogo del dramma. Il poliziotto, quando ha visto la Bmw in fuga, ha annotato il numero di targa e lo ha consegnato ai ghisa.

A quel punto, i vigili sono andati a prenderlo direttamente a casa sua, sempre in zona. Proprio sotto l'abitazione, nel cortile del condominio, gli agenti hanno trovato anche l'auto, danneggiata.

Positivo all'alcol test e senza patente

Alla vista degli uomini in divisa, il quarantaquattrenne ha negato tutto e si è poi rifiutato di sottoporsi all'alcol test, tanto che il pm - oltre a formalizzare la denuncia per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti - lo ha obbligato ai prelievi del sangue, i cui risultati preliminari hanno rilevato una presenza di alcol superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Il pirata, che al momento dell'incidente viaggiava a velocità molto alta, aveva la patente sospesa, mentre la sua Bmw è risultata senza assicurazione. Per lui ora si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.