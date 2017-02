Investe una donna sulle strisce pedonali e scappa: preso il pirata della strada, ha 92 anni

Una donna di quarantasei anni è stata investita domenica pomeriggio da un’auto pirata, in via Capecelatro, zona San Siro a Milano.

La vittima, secondo quanto finora ricostruito dalla polizia locale, stava attraversando la strada sulle strisce in compagnia di un’amica, quando è stata travolta da una macchina, che si è poi allontanata dopo lo schianto.

È stata proprio la donna in compagnia della quarantaseienne a prendere il numero della targa della vettura e a dare l’allarme a 118 e vigili.

Nel giro di un paio d’ore, i ghisa sono riusciti a risalire al proprietario dell’auto: un novantaduenne di Bollate, che è stato raggiunto nel proprio appartamento e che al momento è indagato a piede libero per omissione di soccorso.

La vittima, invece, è stata portata in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.