Provocano incidente stradale e fuggono: la proprietaria è intestataria di 600 veicoli

Indagano su un incidente stradale e scoprono una prestanome con seicento veicoli a lei intestati. Succede a Corsico: protagonisti gli agenti di polizia locale, intervenuti domenica 16 luglio alle otto e quaranta di mattina all'incrocio tra via 24 Maggio e via 25 Aprile per i rilievi di uno scontro appena avvenuto tra un Fiat Scudo e una Ford Focus.

L'autista del furgone ha avuto la peggio: proveniendo da via 24 Maggio si è visto piombare addosso la Focus, il cui conducente non aveva rispettato lo stop, e con il suo mezzo è stato sbalzato contro il muro. Portato in ospedale, è stato poi dimesso con sette giorni di prognosi.

Gli agenti individuano l'automobile in un parcheggio di via Montello, abbandonata con le porte aperte: gli occupanti erano scappati a piedi. Partono le interrogazioni di rito al sistema informatico della motorizzazione e di qui la scoperta clamorosa: la proprietaria dell'auto (una romena di 28 anni che vive tra Milano e Genova) è intestataria in totale di più di seicento veicoli. Si tratta quindi, con tutta evidenza, d'una prestanome. E la Focus non era assicurata.

La polizia locale di Corsico ha quindi trasmesso tutto il fascicolo alla procura della repubblica.