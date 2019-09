Milano, 'pirata' travolge motociclista col suv e scappa a piedi: denunciata ragazza 29enne

Travolge un motociclista. Scende insieme con il passeggero - alla guida c'era una donna - e si certifica di essere nel torto. A quel punto scappano a piedi lasciando il centauro, un 34enne, letteralmente sdraiato sul cofano dell'auto, un suv della Volkswagen grigio con targa albanese, in una pozza di sangue e in fin di vita.

E' quanto è accaduto nell'istante successivo al grave incidente stradale avvenuto all'incrocio tra viale Marche e viale Zara, a Milano. Succede tutto alle 23.36 di sabato, secondo quanto verificato dalla polizia locale.

Il 'pirata' della strada si consegna alla polizia

La responsabile dell'accaduto, una ragazza albanese di 29 anni, si è presentata ina via Custodi alla polizia locale con il suo avvocato, che poco prima aveva avvertito del loro imminente arrivo. Lo ha fatto attorno alle 18 di domenica, dopo che per tutta la giornata gli investigatori dei ghisa si erano attivati per rintracciarla.

Sarà denunciata per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Ufficialmente la donna non è residente in Italia ma probabilmente è domiciliata in provincia di Milano.

L'incidente tra viale Zara e viale Marche: caccia al pirata

La conducente avrebbe effettuato una manovra non consentita e per il 34enne, alla guida di una Kawasaki Ninja verde, evitare lo scontro è stato praticamente impossibile. Il ferito è stato subito soccorso in codice rosso dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza intervenuto con ambulanza e automedica. E' ricoverato al Niguarda e la prognosi è riservata.

Fondamentale per risalire all'identità dei pirati, anche le testimonianze di diversi passanti che hanno assistito allo schianto.