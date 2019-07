Incidente stradale sulla Binasca tra una moto e un'auto: interviene l'elisoccorso, strada chiusa

Incidente stradale tra una moto e un'auto sulla "Binasca" all'altezza di Lacchiarella nel pomeriggio di martedì 16 luglio.

Lo schianto è avvenuto alle sette meno venti di pomeriggio nel tratto tra i comuni di Lacchiarella e Basiglio, nella Città Metropolitana di Milano, più o meno all'altezza della piscina comunale. Secondo le prime informazioni sulla dinamica (per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Lacchiarella), sembra che la moto fosse in fase di sorpasso, regolare in quel tratto di "Binasca".

Immediatamente è intervenuta un'ambulanza dei sanitari del 118, e successivamente anche un elicottero di soccorso. Il motociclista, un 39enne, è risultato tuttavia meno grave di quanto temuto ed è stato portato al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano in codice giallo.

Grossi disagi per la circolazione stradale: è stato necessario bloccare un tratto di "Binasca" per fare intervenire i soccorsi, e si sono formate lunghissime code sia dal centro di Lacchiarella sia dalla strada provinciale proveniente da Pieve Emanuele, sia da Carpiano-Siziano.