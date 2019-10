Ubriaco e fatto di cocaina si mette alla guida ma fa incidente e uccide un uomo: arrestato

Si è messo alla guida nonostante avesse bevuto parecchio alcol - il suo tasso alcolemico era 2,03 grammi per litro - e nonostante poco prima avesse sniffato cocaina. Con la sua auto ha invaso la corsia opposta e si è schiantato frontalmente contro una vettura sulla quale viaggiavano due persone. Uno di loro, il passeggero, è morto. Per questo motivo è stato arrestato per omicidio stradale.

L'incidente nel pomeriggio di domenica

A finire in manette nella serata di domenica è un italiano di 52 anni responsabile di aver provocato un incidente mortale a Pogliano Milanese, hinterland Nord-Ovest di Milano. Era alla guida della sua Ford Fiesta grigia quando poco prima delle 14, probabilmente proprio per gli effetti della sostanza stupefacente e dell'alcol che aveva in corpo, è finito nella corsia opposta alla sua.

L'incidente è stato inevitabile e il conducente dell'altra auto, un'Opel Corsa, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Lui, un 63enne di Pogliano Milanese, è rimasto ferito in gravi condizioni a Legnano, con la frattura del femore e della tibia di una gamba, ma ad avere la peggio è stato l'anziano passeggero, morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Rho. La vittima, un 90enne residente a Pogliano Milanese, ha perso la vita a causa dei numerosi traumi riportati.

L'arresto per omicidio stradale

La centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. I feriti sono stati estratti dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Anche il 52enne - già noto alle forze dell'ordine - era finito in ospedale, a Garbagnate, per le ferite riportate ma in serata, dopo i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Legnano e dopo gli esami medici, è stato arrestato per omicidio stradale.