Incidente a Malpensa, camion dei pompieri si schianta e resta incastrato nel sottopasso

Un camion dei vigili del fuoco si è schiantato ed è rimasto incastrato in un "sottopasso" dell'aeroporto di Malpensa nel tardo pomeriggio di giovedì 12 settembre.

Tutto è avvenuto intorno alle 18.30 mentre il mezzo dei pompieri del nucleo Nbcr, secondo quanto ricostruito, stava intervenendo nel piazzale dell'aeroporto in seguito della caduta di un collo da un trattorino dell’Airport Handling alla piazzola 604.

Dato che si trattava di materiale pericoloso sono scattate le procedure di sicurezza e i vigili del fuoco, probabilmente per intervenire più velocemente, hanno sottovalutato l'altezza del mezzo schiantandosi e rimanendo incastrati sotto il "ponte" che collega la zona dei check-in ai satelliti di imbarco.

Fortunatamente non c'è stata nessuna grave conseguenza per i due pompieri di 35 e 47 anni a bordo del camion: sono stati soccorsi dal personale del 118 e accompagnati in codice giallo nei pronto soccorso degli ospedali di Legnano e Gallarate, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

