Incidente a Milano: ciclista passa col rosso e travolge una donna sulle strisce, è gravissima

Stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde quando è stata travolta da un ciclista che per correva la via a velocità sostenuta. E' in gravi condizioni una donna di 40 anni, investita da una bicicletta guidata da un 49enne, giovedì sera ai Bastioni di Porta Nuova a Milano.

Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, il ciclista, un cittadino italiano, che proveniva da piazza XXV Aprile in direzione Principessa Clotilde, avrebbe 'bruciato' il semaforo: prendendo in pieno il pedone. La donna, di origine straniera, è caduta con violenza, sbattendo la testa contro l'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, con due ambulanze e un'automedica. La 40enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove resta ricoverata in prognosi riservata. Il ciclista è stato soccorso in codice verde ed è stato accompagnato al vicino Fatebenefratelli.

Mercoledì aveva perso la vita un ciclista mentre attraversava viale Ettore Majorana sulle strisce pedonali con la propria bicicletta. In quel caso, il ciclista travolto da una moto era morto poco dopo in ospedale.