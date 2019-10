Incidente a Pozzo d'Adda, bimbo travolto da un'auto sulle strisce pedonali: è grave

È stato accompagnato in codice rosso con l'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale di Bergamo il bambino di 7 anni che è stato travolto da un'auto sulla Strada Statale 525 del Brembo a Pozzo d'Adda, hinterland Est di Milano, nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 17.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, sul posto per i rilievi, ma sembra che il bimbo sia stato travolto da un'automobile mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla zia, rimasta illesa.

Le condizioni del piccolo sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza e l'elisoccorso. Il bimbo è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso Papa Giovanni XXIII di Bergamo, secondo quanto trapelato le sue condizioni sono gravi ma non sembrerebbe in pericolo di vita. L'automobilista, un 57enne di Melzo, è stato accompagnato sotto shock all'ospedale di Melzo.