Incidente a Pozzuolo Martesana: auto si ribalta in via Sant'Anna, ferito un 48enne

Un uomo di quarantotto anni è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Sant'Anna, a Pozzulo Martesana, frazione Trecella.

Stando alle prime indicazioni l'auto sulla quale viaggiava il ferito si sarebbe ribaltata per motivi ancora da chiarire, intorno alle 3 di martedì. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con ambulanza e automedica. Il quarantottenne è stato trasportato al San Raffaele, non sarebbe in pericolo di vita.

Carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda hanno fatto i rilievi per comprendere la dinamica. I vigili del fuoco hanno rigirato la vettura per liberare la carreggiata. Per fortuna nessun altro è rimasto ferito.