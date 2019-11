Milano, incidente in via Procaccini, perde il controllo della moto si schianta: è grave

Prima l'incidente, poi la corsa disperata all'ospedale. È stato trasportato in codice rosso al Niguarda il motociclista di 67 anni che è rimasto gravemente ferito in un incidente in via Procaccini a Milano nel pomeriggio di mercoledì 20 novembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 16.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato pare che non ci sia nessun altro veicolo coinvolto nello schianto: il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando a terra.

Le condizioni del 67enne sono subito apparse gravi tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Il motociclista, stabilizzato sul posto, è stato accompagnato a sirene spiegate al Niguarda: avrebbe riportato un importante trauma al torace e diverse abrasioni sulle gambe.