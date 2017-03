Scivola sui binari del passaggio a livello, ciclista 41enne travolto da un'auto: è grave

È ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Novara il ciclista di 41 anni rovinato a terra nella mattinata di domenica a Proh (Novara). L'uomo stava pedalando sul tracciato del 16esimo giro del Parco del Ticino, randonnée di 200 chilometri partita da Nerviano (Milano).

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime informazioni il 41enne avrebbe perso il controllo della sua bicicletta sui binari del passaggio a livello e sarebbe stato urtato da un'automobile che stava transitando in senso opposto, sfondando il parabrezza.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Successivamente è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Novara. I medici hanno riscontrato fratture alle costole, clavicola e scapola; non solo: nell'impatto si è perforato un polmone. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Borgomanero.