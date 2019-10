Autobus di linea finisce fuori strada sulla Statale: incidente sulla Statale a Morimondo

Un autobus di linea che trasportava circa 50 persone è finito in un fossato a lato della Strada Statale dell'Est Ticino (SS 526) a Morimondo, hinterland Sud-Ovest di Milano, nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre. Si tratta di un bus della Stav che opera sulla linea Abbiategrasso-Motta Visconti.

L'incidente: le cause

Tutto è accaduto intorno alle 15, ma fortunatamente non si è registrato nessun ferito grave. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Il conducente ha raccontato ai militari di aver perso il controllo del mezzo dopo che si era spostato a destra per evitare un impatto con un'automobile che stava viaggiando in direzione opposta e troppo al centro della strada. Il mezzo, pur restando inclinato sul lato, non si è ribaltato.

I soccorsi

Inizialmente l'Areu aveva attivato la procedura per le maxi emergenze a causa del presunto numero dei feriti. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, erano intervenute due automediche, una autoinfermieristica, sei ambulanze e una squadra di coordinamento per le maxiemergenze. Fortunatamente non è successo nulla di grave: otto persone (cinque adulti e tre minorenni) sono state accompagnate in codice verde nei pronto soccorso di Pavia, Magenta e Vigevano. Uno di loro ha rifiutato le cure mediche una volta in ospedale.

Chiusa la Statale

Attraverso una nota Anas ha fatto sapere che la statale 526 è stata chiusa al traffico "tra Morimondo, al km 12,900 e Besate, al km 19,500". La viabilità è provvisoriamente indirizzata in loco sulla rete limitrofa.

Roma, pullman si schianta contro un albero

Un incidente simile era avvenuto sulla via Cassia a Roma nella mattinata di mercoledì 16 ottobre: un autobus Atac della linea 301 si era schiantato contro un albero. Nel sinistro erano rimaste ferite 60 persone.